Un corso di dizione in sala Cecchetti

Dai primi di ottobre al via nella biblioteca comunale (sala Cecchetti) un corso di dizione articolato in otto incontri di due ore ciascuno con orario 21-23. La conduzione è curata da Rosetta Martellini, attrice e regista, con una lunga esperienza nella docenza, già docente di dizione, dizione poetica e recitazione presso la scuola del Teatro Stabile delle Marche. "In questi ultimi anni – sottolinea Martellini – il ‘problema dizione’ si è posto a tutte le categorie professionali che hanno nella parola uno degli strumenti della loro comunicazione". Per informazioni e iscrizioni: [email protected].