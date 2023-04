Un corso di formazione per i musicisti

Oggi e domani l’accademia Mugellini di Potenza Picena, con il patrocinio del Comune, organizza alla sala convegni dell’oratorio Don Bosco di Porto Potenza un corso di formazione per musicisti docenti e studenti. Sarà tenuto da Maurizio Spaccazocchi, uno dei più qualificati formatori a livello internazionale nella didattica musicale, fondatore della pedagogia musicale italiana e autore di numerose pubblicazioni sul tema. Già docente all’Università di Urbino e al conservatorio Rossini di Pesaro, è attualmente impegnato in attività di formazione in Italia e all’estero, per favorire una visione innovativa della didattica musicale, orientata allo sviluppo delle potenzialità umane. Con Spaccazocchi anche Manuela Mazzieri, che dal 2006 collabora con lui in qualità di pianista accompagnatore, e svolge l’attività didattica come docente di pianoforte nella scuola musicale Gigli di Recanati ed è specializzata nell’insegnamento della didattica speciale all’Uniurb, nonché docente all’Ic di Jesi.