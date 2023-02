Un corso su genere, politica e istituzioni Partite le iscrizioni

Forte di una tradizione ultradecennale, torna il corso gratuito di formazione "Genere, politica, istituzioni", organizzato dall’Università con il supporto della Conferenza nazionale degli organismi di parità delle Università italiane. L’obiettivo è lavorare alla riduzione del gap di genere, individuandone radici e supportando nella formazione di una cultura organizzativa non discriminatoria, in ambito pubblico e privato, che guardi al benessere dei singoli. Gli incontri, diretti dalle docenti Ines Corti e Natascia Mattucci (nella foto), si svolgeranno a partire dal 17 marzo fino a maggio, per un totale di 60 ore formative in aula con docenti universitari ed esperti di ambiti disciplinari diversi. Sono previsti sette moduli, a cui si aggiungono una giornata di presentazione e un convegno finale. A conclusione, l’ateneo rilascerà un attestato a chi avrà frequentato almeno l’80% delle lezioni e avrà superato la prova intermedia e la verifica finale. È possibile iscriversi fino al 5 marzo. Il bando completo è disponibile on line su sito http:spocri.unimc.it. Per accedere al corso è sufficiente il possesso del diploma di scuola media superiore. Metà dei posti disponibili è riservato a studenti Unimc.