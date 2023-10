Un corso "sull’amor proprio"

Giro di boa per la rassegna "Libri allo Zolfo", nello chalet Zolfo di Porto Potenza. Stasera sarà presente Terenzio Traisci con il suo libro "Tutto il bene che mi voglio - Breve corso di amor proprio", un viaggio divertente e illuminante per imparare a volerci bene. Come di consueto, all’incontro è abbinata la cena dello chef Andrea Zucconi (inizio alle 20.30, prenotazione tavoli allo 07331874200). In questo manuale edito da Mondadori, Terenzio Traisci - psicologo del lavoro, formatore e speaker aziendale, nonché ideatore dell’ingegneria del buonumore - prende in esame, attraverso le storie di cinque personaggi molto diversi tra di loro, gli ostacoli che impediscono di volersi bene, le credenze limitanti e le paure che spesso ci fanno dimenticare dell’amor proprio o ce lo fanno scambiare per egoismo. Il libro si chiude con un programma in 10 step, con esercizi pratici e guidati.