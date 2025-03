Un corteo in città per dire no alla violenza contro le donne

Si svolgerà sabato alle 15, a Tolentino, la manifestazione contro la violenza sulle donne "Mai più… sta’ zitta", dalla panchina rossa del parco Isola d’Istria. Il corteo proseguirà per via Murat, piazza Marconi, viale Matteotti, giardini Lennon, via XXX Giugno, via Caselli, via del Mattatoio, piazza Cavour, piazza Porcelli, via Gramsci, via Massi, piazza Martiri di Montalto, via Filelfo e piazza della Libertà. È promossa dalle associazioni, a partire dal circolo Legambiente Il Pettirosso, con il Comune.