Un decreto ingiuntivo per l’Ast: "Servizi non pagati alla banca"

La Bff Bank Spa ha presentato un ricorso al tribunale di Macerata per decreto ingiuntivo nei confronti dell’Ast, alla quale chiede di pagare 131.127 euro "per crediti in parte oggetto di atti di cessione e in parte oggetto di conferimento di procura, relativi a forniture di prodotti e prestazioni di servizi". L’Ast, però, ha deciso di promuovere il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, conferendo l’incarico di rappresentanza e difesa all’avvocato Michele Ciccarè, del foro di Macerata.

La Bff Bank Spa pretende il pagamento della somma in relazione alle forniture di vario genere effettuate da parte di alcune società all’Ast. Questa avrebbe voluto pagare direttamente, ma le società, in modo unilaterale, avrebbero ceduto i loro crediti a una società di intermediazione finanziaria, che ora chiede di chiudere i conti. Ma non sarà così semplice.

"A nostro avviso – spiega Michele l’avvocato Ciccarè, che tutela l’Ast – una buona parte della somma indicata nel decreto ingiuntivo non deve essere corrisposta. Per quanto riguarda la parte rimanente, invece, non si contesta il credito vantato, ma si contesta il soggetto che lo esige".

Non è questa poi la sola grana da risolvere. L’Ast ha infatti conferito incarico di tutela e rappresentanza all’avvocato Gabriele Pacini, per l’opposizione al ricorso presentato al tribunale civile di Macerata da un cittadino, M.S. le sue iniziali, in relazione alle prestazioni sanitarie erogate nel periodo compreso tra il 31 maggio 2016 e il 30 marzo 2017 all’ospedale Lancisi di Ancona e all’ospedale di Macerata. Stesso discorso per il ricorso per gli eredi di C.E., in relazione alle prestazioni sanitarie erogate a quest’ultimo, con particolare riferimento al trattamento nelle unità operative semi intensiva e terapia iIntensiva a partire dal 5 maggio 2021 all’ospedale di Civitanova. In merito a quest’ultimo procedimento, l’Ast ha deciso di costituirsi in giudizio tramite l’avvocato Cristina Servi.

Franco Veroli