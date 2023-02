Un defibrillatore comprato con i fondi dei commercianti

La generosità e l’altruismo sono ormai di moda a Porto Recanati. Infatti, l’associazione di commercianti "Porto Recanati è+", insieme a tanti altri negozianti del paese, ha voluto dare vita a una raccolta fondi per comprare un defibrillatore, che è ora a disposizione in piazza Brancondi, in caso di emergenza. In totale sono stati donati ben 2.382,66 euro,che hanno coperto interamente il costo del dispositivo sanitario. "Tutto è partito dopo aver parlato con il Comune, che ci ha esposto tale necessità – spiega Giacomo Manuali (nella foto), presidente dell’associazione ‘Porto Recanati è+’ –. Così, a novembre abbiamo organizzato la raccolta dei soldi, alla quale hanno aderito circa 80 attività della città con donazioni volontarie e ognuno ha contribuito in base a quello che poteva. Il Comune ha anche pagato dei corsi per l’uso del defibrillatore, in modo da formare sia i loro dipendenti che noi commercianti. Ci sembrava giusto contribuire alla sicurezza del nostro paese, visto che nel weekend il centro è affollato di visitatori e lo è ancora di più nel periodo estivo".

g. g.