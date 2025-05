"Un desiderio al giorno", l’ultimo libro firmato da Luca Tortolini finalista al Premio Strega ragazzi

Luca Tortolini, autore maceratese di libri per giovani lettori, è in lizza per aggiudicarsi il "Premio Strega ragazzi e ragazze", giunto alla decima edizione. Al Lingotto di Torino, dove ieri si è chiuso il Salone del libro, è stata annunciata la terna finalista del premio, tra cui figura l’ultimo lavoro di Tortolini, "Un desiderio al giorno", edito da Mondadori nella collana Contemporanea. La proclamazione dell’opera vincitrice avverrà a dicembre a Roma, nell’ambito fiera nazionale "Più libri, più liberi". Il libro di Tortolini è "un viaggio dolce e poetico per apprezzare la bellezza dell’amicizia e la meraviglia che si nasconde nelle piccole cose", scrive l’autore, che lo scorso hanno ha vinto il prestigioso Premio Andersen della letteratura per l’infanzia ed attualmente è docente alla scuola di illustrazione per l’editoria, Ars in Fabula di Macerata.