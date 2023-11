"Un dibattito per decidere sul Parco Europa"

"Chiediamo all’amministrazione comunale di organizzare un’assemblea pubblica per illustrare nel dettaglio quali saranno i lavori di riqualificazione nel parco Europa. Come comitato, abbiamo semplicemente presentato le osservazioni di alcuni cittadini della zona che erano perplessi sull’argomento".

A dirlo è Paolo Falaschini, presidente del comitato di quartiere Europa, che interviene dopo le recenti polemiche scaturite per via del progetto di restyling annunciato dal Comune di Porto Recanati sul parco Europa, dal costo di circa 450mila euro.

La scorsa settimana una delegazione di cittadini (tra cui Falaschini) si era incontrata con il sindaco Andrea Michelini e l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Riccetti, dicendosi contraria all’intervento che il Comune sta studiando per risanare l’area. E anzi i cittadini vorrebbero che il parco venga recintato e chiuso di notte, così come hanno chiesto di non installare più, là dentro, bar, bagni pubblici e campi da gioco. Sul Carlino l’assessore Riccetti aveva poi ribattuto a loro, tuttavia sui social ci sono ancora diversi cittadini che continuano a dirsi non contenti del progetto. Tant’è che qualcuno sarebbe intenzionato ad aprire una raccolta firme. Nel frattempo, Falaschini approfitta per fare chiarezza sulla posizione del comitato di quartiere Europa. "Le nostre sono solo delle osservazioni, raccolte dopo che diversi abitanti ci hanno fermato per strada palesando molti dubbi sul progetto di riqualificazione – aggiunge Falaschini –. La recinzione l’abbiamo chiesta per cercare di evitare gli spiacevoli episodi notturni che avvengono nell’area verde, come ad esempio certi atti vandalici sui giochi per bimbi. Quindi, vorremmo un incontro aperto alla cittadinanza per capire meglio che si farà nel parco, in quanto sono decisioni che impatteranno sulle generazioni future".

Tra i residenti contrari, c’è pure l’ex assessore Attilio Fiaschetti: "E’ sbagliato parlare di riqualificazione, perché l’area verde sarebbe già splendida così, se qualcuno se ne fosse preso davvero cura. Invece, ci sono siepi secche e mucchi di bottiglie e sporcizia. Non parliamo poi dell’ipotesi di aprire un bar: potrebbe diventare il ritrovo di persone sgradite che si ubriacano. Mentre per i campi da pallavolo e basket, ci sono altri posti dove prevederli. Se servisse, sarei pronto ad aiutare chi vuole aprire la petizione. E visti i tanti problemi della zona, sono a favore di recintare il parco e chiuderlo di notte".