"Un disastro assoluto. La città viene umiliata"

"La situazione dello Sferisterio? Un disastro, uno scempio commesso da dilettanti. Vogliamo trasparenza". Non ci va giù leggera l’opposizione, che ora chiede conto di quanto sta accadendo al sindaco Sandro Parcaroli: il Cda dell’associazione si è visto infatti costretto, "suo malgrado", a rescindere l’incarico al direttore artistico Paolo Pinamonti, dopo che questi è andato in pensione (primo settembre) e quindi non può più ricoprire questo ruolo. "Un disastro, proprio perché ero fortemente preoccupato ho chiamato il sindaco a riferire in consiglio comunale – così Narciso Ricotta, Pd –, dove però lui ha omesso di infornare sulla situazione economico finanziaria a seguito della stagione 2023. Già nel 2022 si sono persi 200mila euro e i revisori avevano avvertito di fare in modo che non si ripetesse un’altra stagione in deficit. Nonostante ciò – incalza – un altro deficit c’è stato, ma il sindaco non ha riferito i dati in Consiglio, ha parlato solo di incassi e non di spese, pertanto in maniera omissiva, ma è ormai noto che la stagione 2023 chiuderà in rosso". Ricotta aveva chiesto al sindaco di riferire anche su Pinamonti, "chiedendo se il contratto prevedesse una penale riguardo alla sua uscita con la stagione già predisposta. Il sindaco ha detto che non sa se c’è una penale e ciò fa meraviglia perché i contratti, essendo quella un’associazione, vengono tutti firmati da lui quindi sa cosa ha firmato. Oggi paghiamo la scelta sbagliata di Pinamonti che ci ha lasciato due stagioni in perdita e in braghe di tela rispetto a una stagione già avviata, tutta incentrata su Puccini, per di più – sottolinea Ricotta –. Quindi oggi abbiamo lo Sferisterio, principale iniziativa culturale della città e su cui la città investe centinaia di migliaia di euro, con un bilancio in rosso e una situazione di estrema difficoltà con un cartellone annunciato già impostato e una promozione che dovrebbe partire. Siamo senza direttore artistico, non era mai accaduto e non è frutto del fato avverso perché che Pinamonti fosse in età pensionabile lo sapevano tutti e meraviglia che non siano state messe clausole di garanzie al contratto per impedire questo esito infausto, vale a dire trovarsi a quest’ora a mettersi a cercare direttore artistico quando ormai tutti saranno già sistemati per le prossime stagioni". "L’impressione che ho avuto in questi 3 anni è che la stagione operistica viene considerata una specie di peso da questa amministrazione – le parole di Alberto Cicarè, Potere al Popolo- Strada comune - che l’ha trattata con rivalsa rispetto alla precendente amministazione, buttando alle ortiche quanto di buono fatto in precedenza, e mi riferisco ad esempio a Luciano Messi (ex sovrintendente Sferisterio a cui è stato dato il benservito). Tutto è stato fatto in modo dilettantistico e questi sono i risultati, che mostrano in maniera lampante l’incapacità dell’amministrrazione". "Parcaroli aveva promesso di portarci sul tetto d’Europa, in realtà sta umiliando Macerata, trascinandola sempre più in basso, vedi il Cosmari e lo Sferisterio – commenta David Miliozzi (Macerata Insieme) –. Ancora una volta da quando è sindaco ci troviamo senza direttore artistico, per conclamate incapacità amministrative. Non tutti i politici di destra sono così incapaci, facciano qualcosa, Macerata non si merita questo scempio". "Non commento il caso personale di Pinamonti, cui va il nostro augurio – il pensiero di Stefania Monteverde (Macerata Bene Comune) –, però va valutato l’operato della gestione politica della nostra più grande impresa culturale di Macerata, il Mof. Una gestione che in tre anni mostra molti limiti: confusione sulle scelte del sovrintendente e della direzione artistica, ritardi ed errori nelle scelte di comunicazione, errori di programmazione come rinunciare alle tre opere nei fine settimana, la mancanza di investimenti sul festival off, niente Notte dell’Opera, soprattutto un bilancio in rosso nel 2022. Di tutto questo il sindaco Parcaroli in Consiglio non ha spiegato niente. Noi abbiamo consegnato alla città una macchina che funziona, lanciata nel sistema internazionale, premiata nei festival, bilancio in pareggio dal 2012. In tre anni stiamo perdendo tutto questo. Serve trasparenza, lo Sferisterio non è del sindaco nè del cda, è della città".

Chiara Gabrielli