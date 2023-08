Un doppio concerto per "Borghi in Jazz"

Il festival itinerante "Borghi in Jazz" continua il suo viaggio in provincia. Venerdì alle 21 a Valfornace il cantante Giuliano Bruscantini (foto) si esibirà in piazza Vittorio Veneto in un repertorio jazz; con lui sul palco Alessandro Menichelli al pianoforte, Lorenzo Scipioni al contrabbasso e Roberto Bisello alla batteria. La kermesse domenica alle 21 accoglie Martina Jozwiack Quintet a Camporotondo di Fiastrone, in piazza San Marco. La cantante proporrà brani che spazieranno dal soul, al jazz e al rhythm and blues accompagnata da Marco Pangrazi al piano, Davide Di Luca alla chitarra, Giulio Spinozzi alla tromba e Luca Orselli alla batteria. Per entrambi i concerti, organizzati dall’associazione Tolentino Jazz, l’ingresso è libero.