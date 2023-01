Un doppio ponte verso l’Unione europea

di Lorena Cellini

Progetto Welcome Europa, inaugurati lo sportello Ue al terzo piano del Palazzo comunale e la panchina blu installata al porto. Ieri in sala consiliare protagonista l’Unione europea, in scia all’iniziativa ‘Costruire l’Europa con i consiglieri locali’ proposta da Lavinia Bianchi (Siamo Civitanova) e con l’amministrazione comunale che ha istituito uno staff che la vede collaborare con l’assessore Claudio Morresi e il consigliere Giorgio Pollastrelli (Lega). Per l’occasione hanno fatto tappa a Civitanova Antonio Parenti, rappresentante della Commissione europea in Italia, Massimo Pronio, responsabile comunicazione e rappresentanza della Commissione europea e Valentina Secondini dello Europe direct Unione Montana Marca di Camerino. "Per Civitanova questa è una giornata importante perché inizia un percorso finalizzato ad avvicinare la città all’Europa e ad aumentare la consapevolezza di quanto questo sia importante per tutti noi", queste le parole del sindaco Fabrizio Ciarapica che ha aperto la giornata Welcome Europea a Palazzo Sforza. Parenti ha ricordato "l’importanza della presenza di un team gestito da consiglieri di maggioranza e opposizione perché l’Europa non è né di destra né di sinistra" e ha sottolineato come attraverso il desk "si diventi parte di un meccanismo che fa conoscere l’Europa ai cittadini e le sue opportunità di lavoro". Ha parlato di un "progetto che vuole essere un esempio anche per gli altri Comuni" il leghista Pollastrelli. "Saremo a disposizione dei cittadini due giorni a settimana – ha spiegato la Bianchi – e lo sportello vuole essere un hub dove tutti possono ricevere informazioni". "Vogliamo coinvolgere – ha proseguito Morresi – i giovani, le istituzioni e le imprese". Lo sportello informativo si pone come centro di informazione e consulenza per ciò che riguarda i fondi europei.

Al termine della presentazione nella sala consiliare è seguita l’inaugurazione dello sportello Ue e poi della panchina blu al porto, sulla quale è stata apposta una targa con scritto ‘Benvenuta Croazia’, paese che dal primo gennaio ha adottato l’euro come moneta nazionale ed è entrato a far parte dell’area Schengen, abbattendo le dogane ai confini europei. Alla cerimonia sul mare erano presenti anche il comandante del Porto Ylenia Ricucci, il comandante della Compagnia di Civitanova della Guardia di finanza Tiziano Padua e il commissario di polizia Fabio Mazza.