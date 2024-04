Un esperto per la Festa dell’Europa

Un "esperto di comunicazione e gestione social media" per promuovere la Festa dell’Europa. Il Comune spinge sull’acceleratore in vista del tradizionale appuntamento che si svolgerà dal 9 all’11 maggio e, per pubblicizzare maggiormente l’iniziativa, ha aperto un bando pubblico per cercare una nuova figura, da integrare a quelle già presenti nell’Ente. Dalla graduatoria è stato scelto Arduino Serpilli,

a cui verrà corrisposto un compenso complessivo pari a 2.500 euro lordi. La nuova figura dovrà partecipare alle conferenze stampa e alla loro promozione, in collaborazione con l’ufficio stampa del Comune, creare un sondaggio online per la votazione dei locali aderenti agli aperitivi europei, ma anche integrare e promuovere le varie attività previste previste nei tre giorni, tra cui il contest "L’Europa per me" aperto a tutte le scuole del Comune, Youth Corner alla Galleria Antichi forni, con la presentazione dei video realizzati grazie al laboratorio di videomaking all’interno del Progetto Neet-less; l’esposizione dei lavori realizzati dal liceo artistico Cantalamessa su prevenzione uso alcol "Alcontest" all’interno del progetto #Lifeaddicted; la mostra dei lavori sul contest "L’Europa per me. Tra le attività previste e da promuovere anche i giochi e simulatori per bambini realizzati all’interno del progetto #LifeAddicted a cura dell’Università, il "Villaggio del volontariato" a cura di Alfa (l’albo delle Associazioni maceratesi), il concerto delle band emergenti, l’evento di presentazione delle esperienze di mobilità realizzate da liceo Classico e la presentazione e premiazione dei lavori del contest l’Europa per me.