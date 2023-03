Un festival culturale itinerante

Teatro Valmisa, con il contributo della Regione e in collaborazione con l’unione montana Monti Azzurri, organizza il festival "Il Sogno, il Caffè, la Poesia". In quattro Comuni del territorio dell’unione montana questo mese si svolgeranno spettacoli, presentazioni di libri e un originale InstaMeet, per vivere il territorio in modo innovativo e multidisciplinare. L’unione montana ha aderito al progetto "nella convinzione che la valorizzazione dei borghi possa avvenire anche promuovendo eventi culturali che contribuiscano all’attrattività dei territori". Il primo degli appuntamenti in programma è per sabato prossimo alle 18 al centro culturale "E. Pasquali" in piazza Vittorio Emanuele II a Ripe San Ginesio con Giorgio Biferali, giornalista e saggista, ed Emanuele Trevi, critico letterario e scrittore, in un dialogo su Pasolini partendo dal libro "Qualcosa di scritto" di Trevi e dal racconto di Biferali su Pasolini "Finchè siamo vivi" (il libro di Trevi nel 2012 è arrivato secondo al Premio Strega). Domenica 19 marzo invece il Festival si sposta al Politeama di Tolentino con lo spettacolo Teatrale "Dream", mentre sabato 25 sarà la volta di Sarnano per il primo InstaMeet dedicato ai Monti Azzurri. Infine domenica 26 l’ultima tappa del Festival porterà al teatro Angeletti di Sant’Angelo in Pontano, con lo spettacolo teatrale "Who is Me". Tutti gli ingressi sono gratuiti.