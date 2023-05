Un film made in Macerata Arriva un cast d’eccezione

di Chiara Gabrielli

Sorpresi in centro, nei pressi di piazza della Libertà, l’attore Simone Riccioni, Elisabetta Garbati, David Miliozzi, Anna Laura Pesallaccia e Jonathan Arpetti. È tutto top secret, ma quel che è certo è che è in arrivo un nuovo progetto cinematografico che sarà girato anche nella provincia di Macerata. Questo accade dopo il successo del film ‘La ballata dei gusci infranti’, ora disponibile su Prime video, dove ha già collezionato tantissime visualizzazioni, film, tra le altre cose, selezionato ai David di Donatello e vincitore di tanti premi internazionali, da Tokyo a New York, per ultimo il festival St. Louis International Film Festival. E ora la stessa squadra è riunita per un altro grande progetto che darà lustro e grandissima visibilità al nostro territorio e alla regione, sia a livello di promozione turistica che a livello occupazionale e di produzione, con una ricaduta importante sul territorio. Ancora una volta sarà coinvolto un cast prestigioso, tutto, al momento, rigorosamente top secret. Il progetto è già pronto, si sta lavorando alla sceneggiatura: si prevede un cast stellare, con personaggi anche molto conosciuti, volti noti sia del mondo del cinema che del teatro che della televisione, conosciuti al grande pubblico. In vetrina ci saranno, ancora una volta, le Marche e la provincia di Macerata con la loro bellezza. Questa storia, una commedia, ci farà divertire ma allo stesso tempo ci commuoverà. Il tema è sociale, uno spaccato esistenziale del nostro territorio, una storia che riguarda tutti e che promette di far emozionare. Le acque sono agitate, c’è un grandissimo entusiasmo intorno a questo progetto. Come avviene di solito, ci sarà bisogno anche di tante comparse del territorio. C’è gran fermento in merito, anche considerato che i posti del Maceratese faranno da scenografia e saranno protagonisti del nuovo film. Ulteriori dettagli prossimamente su questi schermi.