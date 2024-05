Un fine settimana di confronto con artisti, attivisti e pensatori. Ecco il festival della scomodità

"Luoghi scomodi per pensieri scomodi" è il leitmotive innovativo che Officina, associazione culturale di Tolentino, il collettivo OndAnomala e Libera Università del rispetto hanno lanciato per proporre la data zero del "Festival della scomodità" che si terrà domani e domenica a Caldarola. "Il concetto di comodità e il privilegio che essa comporta sono spesso argomenti difficili da affrontare in modo diretto - spiegano gli organizzatori –. Tuttavia è proprio su questo tema che si concentra il Festival della scomodità, un appuntamento dedicato all’arte e al confronto che mette in discussione le abitudini e i privilegi della nostra società." Il Festival, che si terrà nell’area e centro polivalente "Tonelli", vedrà la presenza di artisti e pensatori provenienti da diverse regioni che si confronteranno con il pubblico riflettendo sulle proprie scomodità e comodità e sulle disuguaglianze presenti nel mondo. "Si tratta di un’occasione unica per mettere in discussione le nostre certezze e interrogarci su come possiamo essere parte della soluzione anziché del problema. Il Festival della scomodità è un’opportunità per allontanarsi dalla zona di comfort e per mettersi in discussione su temi cruciali per la nostra società - aggiungono -. Il programma ricco di incontri riassume il grande valore del Festival, sicuramente un’occasione da non mancare". Collaborano all’organizzazione anche Radeche Fonne e Collateralmente. Per informazioni si può seguire la pagina Facebook OndAnomalA o telefonare al numero di Alberto Ramundo, presidente dell’associazione Officina al 331.1611751.