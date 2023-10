Un fine settimana di itinerari naturali e religiosi

Fine settimana all’insegna degli eventi dedicati alla scoperta degli itinerari religiosi e naturali con il progetto "Let’s Marche go". Oggi, alle 9, ritrovo alla Basilica di San Nicola a Tolentino dove, dopo la visita e i saluti delle autorità, si raggiungerà l’Abbadia di Fiastra. Alle 10.45, un altro gruppo si ritroverà invece a Urbisaglia. I due gruppi si riuniranno all’Abbadia di Fiastra per assistere alla conferenza della professoressa Francesca Coltrinari su "Cenni storico religiosi sulla Via Lauretana, un tesoro di fede e di bellezza". Domani, alle 9.30, si parte dall’Abbadia di Fiastra per l’escursione guidata a piedi verso la Rocca di Urbisaglia. A Macerata, la mattinata di domani, sarà dedicata al nuovo itinerario ricciano in fase di installazione in centro. I partecipanti potranno ritrovarsi alle 12 all’interno della Cattedrale di San Giovanni. Dopo i saluti del sindaco Sandro Parcaroli e del presidente della Fondazione Internazionale Padre Matteo Ricci, sarà il vescovo Nazzareno Marconi ad aprire la conferenza di presentazione del nuovo itinerario. Centrale l’intervento di Giovanni Criveller, direttore del centro Pime di Milano, con una relazione su "Padre Matteo Ricci un messaggio per il nostro tempo". Seguirà l’assessore Riccardo Sacchi, che illustrerà la valenza de "L’itinerario ricciano a Macerata e la promozione del turismo religioso culturale". Il convegno si chiuderà con la "Presentazione dell’itinerario: tappe e segnaletica".