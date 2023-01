Un flash mob in sostegno del popolo iraniano

Anche la comunità maceratese si è stretta intorno agli iraniani presenti del nostro territorio. Famiglie, studenti lavoratori, esponenti del mondo istituzionale e politico hanno partecipato domenica al flash mob promosso dal Consiglio delle donne in sostegno del popolo iraniano. In piazza Vittorio Veneto sono state raccontate le storie di persone arrivate in Italia quando l’Iran era un Paese libero e democratico e poi si sono ricordate le violenze per strada o le impiccagioni sulle gru. È stato richiamato anche l’abbattimento del volo commerciale PS752 della Ukraine International con a bordo 176 persone da parte di due missili della Guardia della rivoluzione del regime islamico. Tra gli interventi anche quello di rappresentanti del popolo dell’Antica Persia, tra cui Mojtaba Sadechi e Gahaempanah Bahar, che hanno chiesto ai Paesi Europei aiuti concreti, quali il ritiro degli ambasciatori o il blocco delle commesse di armi per il regime islamico. La presidente del Consiglio delle donne, Sabrina De Padova ha ribadito, insieme alla vicepresidente Ninfa Contigiani, la volontà di promuovere solidarietà, sostegno e vicinanza a una popolazione che tutti i giorni rischia la propria vita, per affrontare la negazione dei diritti e l’ingiustificabile oppressione della dignità umana. Durante l’incontro c’è stato anche l’intervento del sindaco Sandro Parcaroli oltre che di avvocati, professori, professionisti che hanno appoggiato la causa del popolo iraniano.