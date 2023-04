Un focus sull’essenza dell’essere con lo scrittore Michele Cesari

"Il cammino della vita è assaporarne ogni istante". Lo scrittore, economista e giornalista Michele Cesari ha presentato ieri mattina il suo libro ‘In cammino’, una "raccolta di sensazioni" in forma di poesia accompagnate dalle opere pittoriche di Francesca Farroni, che per l’occasione sono state esposte in sala consiliare. All’appuntamento, organizzato in collaborazione con l’assessorato ai Servizi sociali nell’ambito di ‘Civitanova città con l’infanzia’ e da ‘Innovazione’, hanno preso parte la stessa Farroni e l’attore teatrale Enrico Verdicchio della ‘Compagnia della Marea’, che ha prestato la sua voce per recitare alcuni versi tratti dal volume. Presenti anche l’assessore Barbara Capponi, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni, Alfredo Perugini e Paolo Piccinelli, rispettivamente presidente e vice dell’Asp Paolo Ricci. "Questo libro é ricco di riflessioni fatte tra il 2020 e il 2022, dove tra Covid e conflitto ucraino ne abbiano viste di tutte i colori", ha spiegato Cesari interrogato da Claudia Cutrignelli di Anmil (Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, ndr). E in merito ad alcune poesie, come ‘Ti vivo’, "sono concetti – ha chiarito – che sembrano astratti ma in realtà si tratta di riflessioni che fai quando ti circonda il silenzio e ti chiedi "dove sto andando?". "L’autore – ha commentato Capponi – ci ha aperto un focus sull’essenza delle persone con autoironia, intelligenza e trasversalità di sguardi che difficilmente i presenti potranno dimenticare, data la profondità dei temi trattati".

Francesco Rossetti