Un fornaio panificatore e un tranciatore di pelli

Centro per l’impiego di Civitanova: ecco le offerte di lavoro. Un tranciatore di pelli con esperienza nell’utilizzo dei macchinari da trancia di pellami (scadenza 15 aprile). Contattare il titolare al numero 351.8020294 o inviare il curriculum a [email protected] Un addetto alla scarnitura industriale di tomaie in pellame con esperienza (scadenza 15 aprile). Si può contattare il titolare al 3518020294 o mandare il curriculum a [email protected] Un fornaio panificatore, con esperienza minima come aiuto fornaio e nell’utilizzo della impastatrice e dei macchinari da cucina; patente b. Orario: 2530 ore settimanali, dal lunedì al sabato (scadenza offerta 17 aprile). Inviare il curriculum a: [email protected]