Un freno al bullismo. Progetto per i ragazzi tra 11 e 14 anni

Il Comune, in collaborazione con Praxis, associazione di promozione sociale, organizza "Stop cyber-bullismo, azione! Raccontiamo storie. Costruiamo cambiamento", un ciclo di incontri sul tema del bullismo e del cyberbullismo. L’iniziativa rientra nel progetto "Educare in Comune, la famiglia colonna portante della comunità e del domani" realizzato con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e promosso dal Comune di Civitanova Marche, assessorato alle alle Politiche sociali ed educative nel contesto della progettualità trasversale "Civitanova Città con l’Infanzia". "L’assessorato ha ormai da anni convintamente sposato il teatro come potente strumento educativo e aggregativo – dice l’assessore Barbara Capponi –. Stavolta ci avvaliamo di questo mezzo, inclusivo e di valorizzazione di ciascuno, per portare i nostri ragazzi a riflettere sul bullismo e cyberbullismo". Il progetto, rivolto ai ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, si svolgerà in forma laboratoriale con la realizzazione di un cortometraggio guidata dall’esperto Leonardo Accattoli. Sono previsti 6 incontri gratuiti nella sala Cecchetti della biblioteca comunale (17.30). Il primo si terrà martedì e a seguire tutti i martedì ed i giovedì delle prime tre settimane di febbraio. Nell’incontro conclusivo di giovedì 20 febbraio è prevista la visione del cortometraggio. Per informazioni contattare l’associazione Praxis 0733 234359 - segreteria@associazionepraxis.it.