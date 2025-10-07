"Un futuro in Frau per gli ex lavoratori Castelli"

Sta per concludersi la trattativa tra Poltrona Frau e Castelli Spa, ex Nazareno Gabrielli, per l’acquisto dello stabilimento in contrada Cisterna a Tolentino. E i sindacati vogliono proporre alla Frau di ricollocare i quaranta dipendenti della Castelli che tra quest’anno e l’anno scorso hanno perso il lavoro.

L’intenzione di Poltrona Frau, azienda leader nel settore dell’arredamento di alta gamma, è destinare lo storico stabilimento dell’ex Gabrielli alla Business Unit In Motion, che si occupa di prodotti rivestiti in pelle per i segmenti lusso del mondo automotive, nautico e dell’aviazione civile. L’intervento post-sisma sullo stabile è pressoché terminato ed è stata tolta anche l’impalcatura. A giugno i licenziamenti collettivi alla Castelli si erano conclusi con uscite incentivate, volontarie, per 25 lavoratori su 41 totali. I restanti 16 (11 operai e 5 impiegati) in questi mesi hanno continuato a operare nello stesso stabilimento con l’attività logistica e di magazzino, essendo stata chiusa la produzione.

"Manterremo la logistica, oltre a una parte di pelletteria, qui a Tolentino. Ma non abbiamo deciso ancora se all’interno dello stesso edificio, una volta che sarà acquistato da Poltrona Frau, o in un altro. Comunque sempre in città" aveva detto il mese scorso Maurizio Castelli, presidente e amministratore delegato della Castelli.

"Per le 40 persone uscite, abbiamo pensato a un percorso – dice Stefano Tordini, segretario provinciale Slc Cgil –. Visto che Poltrona Frau acquista l’edificio, probabilmente avrà bisogno di un numero importante di personale. Vorremmo chiedere quindi un incontro, magari anche con le associazioni di categoria, affinché quelle quaranta unità possano essere ricollocate in questo spazio. Nel frattempo, in base alle esigenze della ditta, potrebbero effettuare i percorsi formativi che la Regione, tramite l’assessore Aguzzi, aveva dato disponibilità ad attuare. Prendere queste figure sarebbe un vantaggio per Frau per diversi motivi: sono abituate a fare turni, anche notturni; possono formarsi in base alle mansioni richieste; possono essere assunte a costi molto ridotti, con sgravi fiscali importanti per l’azienda; dal punto di vista etico si chiuderebbe un cerchio, creando occupazione sul territorio. Questa è la nostra proposta. Rappresenterebbe un’opportunità sia per i lavoratori che per l’azienda. Chiederemo di essere ascoltati".

Lucia Gentili