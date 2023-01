"Un gesto che cura", corso di formazione su demenza e Alzheimer

Appuntamento con "Un gesto che cura", il primo corso di formazione sulla demenza e l’Alzheimer, oggi alle 17.30 nella sala polivalente Ircr in piazza Mazzini. L’iniziativa è curata dal Comune e dall’Ircr, in collaborazione con l’associazione Afam Marche e l’impresa sociale Cambiamenti. Sono stati organizzati nove incontri con professionisti del sociale, clinici e specialisti in psicologia e neuropsicologia. "Un’iniziativa gratuita per tutti i cittadini a cui teniamo molto – spiega il vicesindaco Francesca D’Alessandro –, uno strumento di conoscenza in più per i familiari che si occupano dei propri cari, affetti da una malattia degenerativa complessa, un modo per fornire i giusti strumenti grazie alle competenze offerte dagli esperti".

Gli incontri si terranno il martedì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30 nella sala polivalente Ircr e, dal 3 marzo, nella sede di Circolarmente Afam in via dei Velini dove, il 21 marzo, si svolgerà l’ultimo appuntamento. Molti gli argomenti trattati da un team di esperti tra cui la neuropsicologa Susanna Cipollari, la psicologa Ludovica Capponi, il neurologo Emilio Pucci, l’infermiera Ismaela Bonfrati e la fisioterapista Alessia Micci. Per informazioni si può contattare lo sportello Ircr allo 0733.263026 o l’Ambito territoriale sociale allo 0733.256291.