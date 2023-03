"Un gesto di cura", la neuropsicologa Cipollari al corso sulla demenza

Proseguono gli incontri del corso di formazione e informazione "Un gesto di cura" su demenza e Alzheimer. Da domani gli incontri si terranno, il martedì e il venerdì dalle 17.30 alle 19.30, nella sede di Circolarmente Afam in via dei Velini. Domani si parlerà di "Cosa ti preparo per pranzo? Luci e ombre sul momento del pasto" con la neuropsicologa Susanna Cipollari, il 10 marzo "Difficoltà motorie e demenze: come muoversi in sicurezza" con la fisioterapista Alessia Micci, il 14 marzo "Lo stress e le risorse di chi assiste" con la psicologa Ludovica Capponi e, infine, il 21 marzo "L’assistenza legale alle famiglie delle persone affette da demenza" con l’avvocato Nicoletta Corneli. Info: 0733.263026 o 0733.256291.