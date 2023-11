Un giorno di vento forte. Paura per un automobilista

Un ramo spezzato dal vento ha colpito due auto, sfondando il parabrezza di una delle due. Ma per fortuna il conducente ha riportato solo lesioni lievi. È successo ieri in via Pertini, a Tolentino, intorno alle 12.30. Il grosso ramo staccato da un albero ha colpito una Hyundai Tucson condotta da un 49enne di Pieve Torina e una Volkswagen Golf guidata da una 47enne di Corridonia. Il ramo è entrato nel parabrezza della Hyundai, e ha sfondato il vetro. Il 49enne è stato subito soccorso e portato in ospedale a Macerata per gli accertamenti del caso, ma non dovrebbe aver riportato conseguenze preoccupanti. La sua auto è rimasta parecchio danneggiata. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo di Tolentino per gli accertamenti del caso, e i vigili del fuoco per rimuovere il ramo e liberare la carreggiata.

Quanto accaduto a Tolentino è la conseguenza più grave del maltempo. Nella mattinata sono state bersagliate dal vento fortissimo soprattutto Camerino e Matelica, dove ci sono state anche piogge. Il vento poi ha creato qualche problema anche a Civitanova, Montecosaro e Recanati. I vigili del fuoco sono stati chiamati per una trentina di interventi, nella giornata di ieri, soprattutto per rami caduti sulla strada o alberi pericolanti. La notte precedente, raffiche fortissime si sono registrate a Fiastra dove, oltre ai problemi per la viabilità, la caduta di alberi e rami ha causato anche l’interruzione dell’energia elettrica. "Devo ringraziare la Protezione civile per il pronto intervento che ha saputo mettere in campo, agendo con competenza e celerità per assicurare, per quanto possibile, il ripristino di una situazione di normalità - ha dichiarato il sindaco Sauro Scaficchia -. Poter contare su queste persone, che sono state in piedi sino a notte fonda per risolvere le diverse criticità causate dal maltempo, rappresenta una sicurezza per la cittadinanza".

Paola Pagnanelli