Un giorno indimenticabile per tanti ragazzi. Premiati dalla dirigente scolastica Vagnoni

Rispetto alle altre scuole secondarie, il nostro Istituto ci offre un’opportunità molto speciale, cioè la possibilità di studiare per l’intero triennio uno strumento musicale. Nella nostra scuola si può fare lezione di pianoforte con il professore Vincenzo Paolini, di percussioni con il professore Luca Ventura, di violino con la professoressa Barbara Torresetti e di chitarra con il professore Massimo Massei.

Quando gli alunni si iscrivono alla scuola secondaria del nostro Istituto, se desiderano frequentare l’indirizzo musicale devono sostenere una piccola prova di ingresso utile per verificare le loro capacità musicali; inoltre possono esprimere nel modulo di iscrizione l’ordine di preferenza degli strumenti che vorrebbero imparare a suonare. Ogni alunno dell’Indirizzo musicale può studiare lo strumento assegnato frequentando lezioni pomeridiane collettive ed individuali che si tengono ogni settimana per tutti i tre anni di scuola secondaria. Grazie a questo importante impegno, all’interno dell’indirizzo musicale molti ragazzi si distinguono ogni anno per meriti di studio, partecipando con grande successo a importanti concorsi nazionali, come "Scuole in musica" di Verona e "Rinaldini In Music" di Ancona. I ragazzi premiati quest’anno dalla dirigente scolastica Anna Rosa Vagnoni e dai docenti di strumento Massimo Massei di chitarra e Barbara Torresetti di violino sono stati: Angelina Autiero, Maria Rebichini, Sofija Vrazhalkovski, Federico Squartini, Nicole Chirenti e Christian Kittisak Parisse. Consigliamo tantissimo ai futuri studenti della nostra scuola secondaria di frequentare l’indirizzo musicale.

Emma Giorgetti, classe 1° B; Allegra Francinella, classe 1° D; Alessia Persichella, Alessia Zidaru, Maya Kostov, Matilde Grillone, Nicole Moschettoni, Claudia Rebichini, classe 1° C