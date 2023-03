Un giorno tra la neve dei Sibillini Lezione sulla sicurezza sui monti

Cielo azzurro, piste bianche e temperatura mite: queste le caratteristiche dell’iniziativa White Day organizzata dall’istituto comprensivo di Civitanova Alta. Ebbene sì, siamo proprio noi l’unica scuola media della regione ad essere andata nella settimana del fermo didattico a sciare; questo è potuto avvenire grazie alla forte nevicata di inizio febbraio che ha contribuito a rendere le piste più affollate di sempre. Questo progetto ha permesso a 350 alunni della scuola di Civitanova e Montecosaro, nell’ambito dell’iniziativa "neve sicura", di trascorrere entusiasmanti giornate sulla neve. Siamo partiti alle 7.30 da Civitanova Alta, destinazione Sassotetto, in località Santa Maria Maddalena. Nelle prime tre ore, seguiti da maestri di scii, ci siamo divisi in tre gruppi: due composti da chi non aveva mai sciato o aveva solo le basi, e un terzo per chi sapeva prendere la seggiovia e percorrere le piste rosse. I primi due gruppi hanno iniziato con esercizi semplici che hanno attivato tutto il corpo e che hanno stimolato il senso dell’equilibrio. Poi è stato insegnato lo stile spazzaneve e prendendo il tapis roulant sono state percorse le piste blu. Il terzo gruppo ha preso la seggiovia e, dopo avere effettuato alcuni esercizi, ha proseguito da solo, sotto la visione del maestro. Dopo la polizia ci ha spiegato in modo comprensibile cosa fa, quali sono i compiti, il percorso di studi e la professionalità. Poi è stata ascoltata la testimonianza dell’atleta disabile Adriano Macchiati, che ha trasmesso il valore educativo e formativo dello sport. In questa giornata sono stati presenti anche l’assessore civitanovese Barbara Capponi, Lorella Cardinali assessore e vicesindaco del Comune di Montecosaro, Nelly Zafirova, docente e coordinatore dell’Ufficio di Macerata del coordinamento per l’educazione fisica e sportiva dell’Usr. Siamo stati molto bene; in un’intensa giornata sulle piste si è rafforzato ancora di più il bel legame tra noi. Un ringraziamento alla preside Gloria Gradassi, ai docenti che ci hanno accompagnato e al docente Marco Salvatelli il quale ha reso possibile tutto questo. Da quest’anno l’iniziativa chiamata "White Days" è stata inserita nel programma scolastico dell’istituto comprensivo Sant’Agostino.

Nicole Simonella, Giulia Agostinelli, Angelica Di Dona, Davide Paolini, Irene Perticarini e Sirya Cesanelli