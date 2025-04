Un glossario dedicato al dialetto civitanovese

L’amore per Civitanova ha portato il professor Agostino Paoluzzi (nella foto), ex docente di tedesco e inglese, a scrivere l’ennesimo libro. Si tratta del "Glossario del dialetto di Civitanova Marche" (tipografia Cingolani, Potenza Picena). Un volume di 336 pagine con una miriade d’informazioni su termini e frasi dialettali. Il lavoro fa seguito al "Dizionario del dialetto civitanovese" pubblicato nel 2018. "Ho lavorato otto mesi a questa opera – dice Paoluzzi – nella convinzione che il nostro dialetto abbia sempre avuto una sua dignità. E se sono state scritte migliaia di canzoni in napoletano, perché non scriverne qualcuna anche in civitanovese? Con gli anni mi sono sempre più convinto che ci siano un’anima e un cuore grande in questo nostro dialetto ”de Citanò”, che piace ai giovani. Dato che pochissime persone ormai sono in grado di leggere e declamare un testo in dialetto, ora ho accompagnato ogni vocabolo con frasi esemplificative, anche in rima, e con traduzione in italiano e osservazioni fonologico-grammaticali".

Ennio Ercoli