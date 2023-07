"Un grazie grande al reparto di medicina e al pronto soccorso"

"A nome anche di mia madre Milly, voglio ringraziare il pronto soccorso e il reparto di medicina di Civitanova, dove lei è stata ricoverata nei giorni" scrive Maja Matic’. "Nei giorni scorsi, mia madre ha avuto un problema di salute. Al pronto soccorso abbiamo trovato subito grande umanità, inoltre nel giro di tre ore ci hanno indirizzate al reparto di medicina. Qui abbiamo trovato una equipe medica molto giovane e davvero straordinaria. La primaria Maria Luisa Minnucci, il dottor Lorenzo Biondi, ma anche i colleghi, il personale infermieristico e gli operatori socio-sanitari, compresi i tirocinanti, si sono presi cura di mia madre con una premura e una dedizione per le quali sia io sia lei vogliamo ringraziare il reparto. Tra l’altro, guarito il problema per cui era stata ricoverata, avrebbero potuto dimetterla, invece hanno voluto approfondire altre patologie di cui soffre, e che non riguardavano direttamente la causa del ricovero. Il medico è stato così scrupoloso da voler indagare bene, scoprendo che la situazione era peggiorata, e così ha fatto sì che dopo la dimissione da Civitanova mia madre fosse ricoverata nella medicina di Macerata, per ulteriori approfondimenti ed eventuali interventi che lì non erano possibili. Tutto questo in un momento così difficile. A noi è sembrato un momento di sanità sana, e ci sembrava giusto sottolinearlo tributando un plauso al reparto di medicina dell’ospedale di Civitanova".