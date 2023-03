"Un hub creativo e il museo del mare"

Il gruppo consiliare Siamo Civitanova ha presentato una mozione per la nascita di un hub creativo, luogo di aggregazione giovanile e museo del mare. La proposta è firmata dalla consigliere Silvia Squadroni e Lavinia Bianchi con obiettivo di "creare una congiunzione tra la città e i giovani, attraverso momenti di confronto e creatività, programmazione e formazione, in uno spazio idoneo per iniziative culturali e formative". E con la premessa "che sembra essere volontà di questa amministrazione valorizzare la cultura che caratterizza l’identità civitanovese, come ripetutamente dichiarato", la richiesta è che "che il consiglio comunale si impegni a sostenere l’idea di progettare un hub per raccontare la storia e la cultura marinara civitanovese".