Un imprenditore per il centrodestra. Frenquelli scende in campo

Colpo elettorale per il centro destra a sostegno della candidatura a sindaco dell’imprenditore Emanuele Pepa. A scendere in campo è Romano Frenquelli (foto) - classe 1974 – che si candida con la lista "In Comune".

"Ho scelto questa coalizione – afferma Frenquelli - per il forte rispetto e ammirazione che ho per i suoi componenti, gente seria, preparata con ottime capacita amministrative. Mi candido perché ho estrema fiducia di Emanuele Pepa che conosco e credo sia la persona adatta a ricoprire la carica di sindaco della città. È una persona libera da condizionamenti politici, aperta ai rapporti personali, umile, determinato ed abituato ad ascoltare gli altri e a costruire in modo partecipativo. Ha dimostrato capacità personali nel lavoro, amato dalla sua famiglia e dai suoi amici".

Romano Frenquelli è recanatese e di professione è imprenditore nell’azienda, la Frenexport, creata insieme ai suoi familiari: Bruno, il padre, che ne è stato il fondatore, il fratello Daniele e la madre Rosa. La Frenexport nasce nel 1976 e oggi, a quasi 50 anni dalla sua fondazione, è una realtà consolidata nel settore dell’audio professionale, strumenti musicali e apparecchiature Dj a livello internazionale. Nel gennaio scorso Romano è stato eletto vicepresidente dall’associazione nazionale dei produttori e distributori di strumenti musicali con sede a Milano (’Dismamusica’). E’ appassionato di calcio e dopo aver giocato da dilettante per quasi venti anni, dall’anno scorso è presidente del CSI Recanati coadiuvato da Silvano Filipponi, presidente onorario.

Asterio Tubaldi