Un incendio simulato. Maxi esercitazione della protezione civile

Sono arrivati da tutte le Marche a Fiuminata i volontari antincendio della protezione civile, per eseguire l’esercitazione regionale relativa a un intervento in caso di incendio boschivo. Coinvolti i vigili del fuoco, i carabinieri forestali ma anche il personale regionale. Sono stati oltre 160 i volontari da tutta la regione, con 36 moduli Aib, mezzi utilizzati per contrastare gli incendi. "Fiuminata da tantissimi anni punta sulla formazione degli Aib – ha detto Piermario Sentini, coordinatore della protezione civile di Fiuminata –, ovvero sui volontari abilitati allo spegnimento degli incendi boschivi. L’esercitazione è fondamentale, serve ai volontari come ripasso. A settembre, il piano prevenzione incendi termina e si ferma un po’ tutto, sia l’avvistamento che la perlustrazione. Quindi abbiamo quell’arco di tempo da settembre all’estate successiva in cui i volontari si dimenticano un po’ dell’utilizzo dei mezzi, delle attrezzature e dei sistemi da utilizzare. Negli incendi boschivi comandano i vigili del fuoco, quindi quando i volontari arrivano, se chiamati dalla sala operativa regionale, si mettono a disposizione del direttore delle operazioni di spegnimento".

Ad aprire la giornata il saluto delle autorità, poi la suddivisione dei volontari in gruppi, per la formazione con i carabinieri forestali e i vigili del fuoco, e con i vigili del fuoco per fare pratica. Fatto ciò si è tenuto lo spegnimento simulato di alcuni focolai di incendio.

"Avevamo 9 vigili del fuoco a Fiuminata all’esercitazione – ha raccontato il coordinatore della protezione civile di Fiuminata –. Sono state effettuate inoltre simulazioni con i carabinieri forestali da mettere poi in pratica nel caso in cui ci fosse l’innesco di qualche malintenzionato".

A metà giornata il pranzo è stato offerto dalla Regione sugli spalti del campo sportivo comunale. Dopo ulteriori esercitazioni, crescia fogliata offerta dal Comune di Fiuminata.