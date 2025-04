Un incontro dedicato ai neo genitori

Prende il via oggi alle 18, nel centro per le famiglie di via Salimbeni a San Severino, il ciclo di incontri dedicato al tema dell’accompagnamento alla genitorialità. Il primo incontro, dal titolo "L’ostetrica e il pediatra accanto a mamma e papà", vedrà la partecipazione del pediatra Roberto Castellini e dell’ostetrica Lucia Beccacece. Un’occasione preziosa per i genitori, futuri e neo, di confrontarsi con due figure professionali fondamentali, approfondendo aspetti legati alla nascita e alla salute del neonato. L’iniziativa è promossa dal Comune di San Severino con Il Faro e i centri per le famiglie degli Ambiti territoriali sociali 16, 17 e 18. Ingresso libero.