Un incontro formativo sull’adolescenza

Venerdì, dalle 10 alle 13, la Pars di Corridonia organizza in modalità online il terzo appuntamento formativo nell’ambito del progetto "E-care", dal titolo "Il bilancio evolutivo in adolescenza", aperto a professionisti e operatori del settore. Ospite dell’incontro lo psicoterapeuta Gustavo Pietropolli Charmet. L’appuntamento è gratuito e richiede esclusivamente la prenotazione, che potrà avvenire contattando la coordinatrice del progetto, Irene Costantini, scrivendo al numero di telefono 342.3995950 o all’indirizzo e-mail a [email protected] entro e non oltre la giornata di giovedì.