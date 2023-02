Una coppia su cinque ha problemi di infertilità. Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, circa il 20% delle coppie in età fertile fatica ad arrivare a una gravidanza: una situazione spesso poco conosciuta e sottovalutata. Parlarne, capire come leggere i segnali e sapere quali strade intraprendere per poter avere un figlio. Di questo si parlerà dopodomani, dalle 14.30 alle 18, nell’Hotel Cosmopolitan di Civitanova, tappa del tour informativo per l’Italia dedicato all’infertilità: una serie di incontri gratuiti dedicati alle coppie che sono alla ricerca di un figlio. "E’ importante perché, contrariamente a quanto si possa pensare, l’infertilità non è una patologia così rara. Statisticamente, le cause vengono ripartite a problematiche maschili, femminili e di coppia. Vi è però un 10% circa di casi dove non vi sono cause apparenti", premette il dottor Walter Ciampaglia, ginecologo specialista in medicina della riproduzione e direttore sanitario di Next Fertility GynePro. "Età, stili di vita e infezioni possono rappresentare un ostacolo alla gravidanza – prosegue Ciampaglia –. Ecco perché è necessario capire quali i problemi che possono essere alla base di una mancata maternità. Incontrare le coppie per presentare il mondo della procreazione assistita, e riuscire a coronare il loro desiderio di dare vita a una famiglia".