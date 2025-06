Un incontro informativo contro le truffe

Informare per prevenire, conoscere per difendersi. Con questo spirito nasce l’iniziativa "Fermiamo le truffe", un importante evento di sensibilizzazione e informazione promosso dall’Odv Gruppo di Volontariato e Protezione Civile di Macerata, in collaborazione con l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, Sezioni di Civitanova e Macerata.

L’appuntamento è per mercoledì alle 17 nella Casetta di Legno, nel verde attrezzato 4 Marine in via Marinai d’Italia 4, a Civitanova. L’ingresso è libero e rivolto a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione alle persone fragili e agli anziani, spesso bersaglio privilegiato dei truffatori.

Il format dell’incontro, dal titolo "Conosci gli episodi: l’unico modo per difenderti dalle truffe" si propone come un’occasione concreta per comprendere come riconoscere e contrastare le varie forme di inganno, dalle truffe tradizionali porta a porta a quelle più insidiose del mondo digitale, che colpiscono via telefono, email o social network.

Tra i promotori e i relatori presenti all’evento ci sono Giorgio Iacobone, presidente Anps sezione di Macerata, Stefano Costantini, presidente della sezione di Civitanova, Riccardo Zenobi, dirigente del commissariato di Polizia di Civitanova. Grazie alla loro esperienza diretta sul campo, i relatori porteranno esempi reali di truffe avvenute sul territorio, illustrando i principali segnali d’allarme, le strategie deterrenti più efficaci e i comportamenti corretti da adottare per evitare di cadere vittima di raggiri.

L’obiettivo dell’evento è duplice: informare e creare una rete di consapevolezza che coinvolga non solo i diretti interessati ma anche familiari, vicini e operatori che quotidianamente assistono persone anziane o vulnerabili.