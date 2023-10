Un incontro per ricordare. Carlo Urbani

"Carlo Urbani, l’uomo, il cristiano, il medico che scoprì la Sars" è il titolo dell’incontro che si terrà dopodomani alle 18 al seminario vescovile di Macerata. Organizzato dal Centro nuova cultura e dall’associazione Medicina e persona con il patrocinio del Comune di Macerata in ricordo del medico marchigiano, l’incontro vedrà la partecipazione della giornalista Lucia Bellaspiga e del medico Gianrenato Riccioni. La figura di Urbani, nel ventennale della morte, risulta particolarmente significativa soprattutto al termine della pandemia da Covid-19: Urbani fu ucciso dalla Sars, malattia comparsa in Vietnam e di cui per primo comprese la gravità. Urbani contribuì all’isolamento del virus e mise immediatamente in atto le misure di contenimento, rimanendone tuttavia contagiato egli stesso e, in seguito, dando la sua stessa vita.