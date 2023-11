Un incontro su fumetti e arte con il disegnatore Fabio Celoni

Si terrà sabato, alle 17, nella sala Ex-Granaio del Museo di Villa Colloredo Mels, il quarto degli incontri dedicati al fumetto nell’ambito della mostra "Da Ulisse a Corto Maltese. Viaggio nell’immaginario di Hugo Pratt", ospitata fino al 7 gennaio, frutto della collaborazione tra Sistema Museo, Associazione Culturale Arcadia, Cong-sa e Comune di Recanati. Ospite d’eccezione sarà Fabio Celoni, disegnatore e fumettista per conto di celebri marchi come Disney e Panini. Il tema dell’incontro è "Le Esoteriche: da Venezia a Recanati, viaggio nell’arte arcana e simbolica di Hugo Pratt e Lorenzo Lotto" e vedrà al centro della riflessione il confronto tra il Genio inquieto del Rinascimento, Lorenzo Lotto, di cui il museo recanatese espone opere importanti, e il maestro del fumetto Pratt. Entrambi veneziani, entrambi profondi innovatori del proprio tempo, hanno avuto in comune anche la passione per il mondo esoterico e l’alchimia, come testimoniato dalle opere. In un viaggio attraverso il tempo e lo spazio alla ricerca di simboli, segni, messaggi e misteri, Celoni svelerà cosa si nasconde dietro ai colori e alla complessità delle composizioni del Maestro dimenticato del Rinascimento, per arrivare al primo incontro di Corto Maltese col mondo esoterico e alla fortissima influenza di queste tematiche nell’eredità di Pratt. Ingresso libero; possibilità di visitare dalle 15 alle 20, alla tariffa di 7,50 euro, la mostra "Da Ulisse a Corto Maltese. Viaggio nell’immaginario di Hugo Pratt" e i capolavori di Lorenzo Lotto.