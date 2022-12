"Un incontro sui parcheggi Poi lavori per l’ospedale"

di Lucia Gentili

Dall’ospedale, i cui lavori dovrebbero partire nell’autunno 2023, al miglioramento sismico della scuola Don Bosco passando per la revisione del piano parcheggi e per un nuovo punto di aggregazione per i giovani con una tensostruttura mobile e riscaldata da posizionare in zona piscine. Ieri il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi e il presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi, insieme alla giunta e ai consiglieri, ha fatto il punto sui primi sei mesi di amministrazione e sui progetti per il nuovo anno. Innanzitutto è stato annunciato che a gennaio sarà organizzata un’assemblea pubblica sia sull’area container che sulla Rimel, con Arpam e Asur, per spiegare i dati in seguito all’incendio. Il sindaco ha poi cominciato la conferenza ringraziando personale, uffici e tutta la squadra. "Ad ogni consigliere sono state assegnate deleghe dall’inizio – ha esordito il sindaco – e tutti hanno lavorato per raggiungere i risultati. Abbiamo modificato il regolamento per la partecipazione democratica dei consigli di quartiere e contrada per coinvolgerli maggiormente: possono avere un rappresentante che sieda in Consiglio comunale per affrontare diversi temi (pur non avendo diritto di voto)". Sclavi è entrato quindi nel vivo dei progetti. "A gennaio – ha detto – ci sarà un incontro fra commercianti, residenti, Comune e Assm per la mancanza di parcheggi in centro storico a causa dei cantieri della ricostruzione post-sisma". I lavori all’ex Orfanotrofio, con la possibilità di trasferire le dieci classi del Filelfo dovrebbero essere terminati, come da cronoprogramma, per il 17 gennaio (a breve si inizierà ad imbiancare). "Il progetto da 29 milioni dell’ospedale – prosegue – è stato approvato. Va fatta la gara (europea) ed entro settembre dovremmo sapere da chi è stata vinta, con inizio lavori. Nel corso della ricostruzione, abbiamo proposto alla Regione di trasferire in strutture già esistenti nei pressi dell’ospedale invece che in container". Sul fronte ricostruzione post-sisma il Comune ha chiesto il finanziamento per Palazzo Sangallo, Palazzo Fidi (biblioteca) e cimitero monumentale. A San Nicola l’inizio lavori è previsto nel 2023; sono state incrementate le risorse per il Palazzo comunale, in seguito all’aumento dei prezzi. "Abbiamo ridato centralità al Consiglio comunale, luogo principe della democrazia – ha detto Massi –, mentre prima il ruolo era stato più volte delegittimato, così come quello dei consiglieri, di maggioranza e minoranza. In sei mesi abbiamo approvato sei regolamenti, anche grazie al lavoro straordinario degli uffici, il bando per l’erogazione di contributi, di benefici economici e patrocini, il bando per le case popolari. Collaboriamo con le altre istituzioni, basti pensare al patrocinio concesso dal Consiglio regionale per il cartellone di Natale". Continua la collaborazione con le tre università delle Marche e con quella di Ferrara; Rotary e Unimc hanno vinto un bando (400mila euro) per un museo sensoriale anche per diversamente abili.