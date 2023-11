Un incontro sul Patent Box:: "Opportunità per le aziende"

Regime fiscale agevolato per chi investe in attività di ricerca e sviluppo in relazione a software protetti da copyright, brevetti industriali e modelli giuridicamente tutelati, si parla di Patent Box come volano di crescita economica questo pomeriggio in un’iniziativa della Cna. Alle 18.15, nella sede di via Einaudi numero 436, vicino al casello A14, previsto un lavoro di gruppo e incontri individuali per valutare le singole situazioni.

"L’innovazione tecnologica è una delle principali leve per la crescita e la competitività delle imprese e il nuovo Patent Box rappresenta un’opportunità fondamentale per le aziende che investono in ricerca e sviluppo, brevetti, modelli e software", dice Massimiliano Moriconi, direttore di Cna Macerata. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con lo Studio Giambrocono, la società Ayming Italia e il confidi regionale Uni.Co., è aperta a tutti.

"Potremmo ascoltare dai relatori – sottolinea Moriconi – cos’è il nuovo Patent Box e come funziona la maxi-deduzione del 110%, come tutelare brevetti, modelli e software, come recuperare gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese e quali sono i migliori bandi per finanziare gli investimenti". Tutte le informazioni su www.mc.cna.it.