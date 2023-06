Un incontro sul progetto della diga

Molto partecipato, con circa mille persone fra sala e collegati online, l’incontro promosso dal consigliere del Comune di Sarnano, l’architetto Ermanno Dell’Agnolo "La diga di Giampereto, un progetto nel cassetto, quale futuro?". Il progetto è stato illustrato dal geologo Paolo Tiberi; in base ai prossimi step, il Consorzio di bonifica redigerà il business plan economico e di procedura amministrativa, mentre il Comune predisporrà un misuratore fisso di portata nei pressi della paratia. L’amministrazione, guidata dal sindaco Luca Piergentili, si incontrerà con la Regione e il commissario straordinario Guido Castelli per reperire le risorse. Lo stesso senatore ha preannunciato di voler approfondire l’iniziativa per la costruzione della diga. Dell’Agnolo ha spiegato "come l’opera si inserisca nell’ambiente in maniera naturale collegando gli spalti di Mangani e Bisio" e ha parlato della sua potenziale polifunzionalità; l’ingegner Carlo Tacconelli ha evidenziato i vantaggi a livello energia che potrebbe portare la diga. A don Marcello Squarcia è piaciuta la proposta della gente di intitolare la diga all’Abbadia di Piobbico. Presente anche l’avvocato Claudio Netti, presidente del Consorzio di Bonifica Marche.