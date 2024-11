Un inverno con la prosa a Pollenza. Risate, misteri e serata dialettale

Grandi nomi per la nuova stagione del teatro "Giuseppe Verdi" di Pollenza, organizzata dall’amministrazione comunale con l’Amat per gli spettacoli di prosa. Saranno cinque, di cui uno fuori abbonamento, e vedranno sul palco Ettore Bassi, Francesco Pannofino, Cesare Bocci, Paolo Ruffini con i ragazzi della Compagnia Mayor Von Frinzius, Corrado Tedeschi e Deborah Caprioglio. "I titoli sono stati tutti scelti pensando di accontentare i molteplici gusti di una platea di affezionati che negli anni si è consolidata e che contiamo di ampliare", ha spiegato la consigliera comunale delegata alla cultura Alessandra Petrini.

Si inizia mercoledì 8 gennaio 2025 con "Trappola per topi" di Agatha Christie: Ettore Bassi sarà il protagonista, per la regia di Giorgio Gallione. "Trappola per topi" ha un plot ferreo e incalzante, è impregnata di suspense e ironia, ed è abitata da personaggi che non sono mai solo silhouette o stereotipi di genere, ma creature bizzarre ed ambigue il giusto per stimolare e permettere una messa in scena non polverosa o di cliché", dice il regista. Giovedì 6 febbraio sarà la volta di "Chi è io?", con Francesco Pannofino, Emanuela Rossi, Eleonora Ivone e Andrea Pannofino per la regia di Angelo Longoni. "Nella finzione "Chi è io?" è uno show televisivo di successo nel quale si intervistano personaggi anticonformisti come il professor Leo Mayer, psicoanalista, autore di libri, intellettuale non allineato e un po’ scontroso – spiega Amat –. Nella realtà è una commedia psicologica, psicosomatica, psichedelica, psicotropa che agisce su spettatori e personaggi, in modo realistico e visionario. Tre i piani narrativi: quello reale, quello metafisico e quello della finzione di uno show televisivo. Un’indagine sulla psiche e sull’anima con personaggi che rappresentano l’aldilà, l’aldiquà, o quasi".

La stagione proseguirà martedì 25 febbraio con "Din Don Down" con Paolo Ruffini e la Compagnia Mayor Von Frinzius, per la regia di Lamberto Giannini (spettacolo fuori abbonamento organizzato in collaborazione con l’associazione La Brigata degli Unicorni di Pollenza). Martedì 11 marzo alle 21.15 "Plaza Suite" di Neil Simon, con Corrado Tedeschi e Deborah Caprioglio per la regia di Ennio Coltorti. La stagione terminerà con l’ultimo appuntamento di venerdì 4 aprile con lo spettacolo "Lucio Battisti. Emozioni!" di Federica De Bernardis con Cesare Bocci e il Duo Saverio Mercandante.

La stagione sarà arricchita anche da due rassegne: "Che spettacolo ragazzi!" promossa con Lagrù di Fermo e "Celebriamo il dialetto" con l’associazione culturale e teatrale Massimo Romagnoli.

Lucia Gentili