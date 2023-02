Un investimento da 4 milioni, quattrocento persone al lavoro

"Il Macerata Opera Festival – dice il sovrintendente Flavio Cavalli – richiede un investimento totale di 4 milioni-4milioni e 200mila euro, a cui vanno detratti i contributi e le sponsorizzazioni. È una industria della cultura dove trovano lavoro circa 400 persone, molte maceratesi, e le cui ricadute economiche sono rilevanti". Il botteghino rappresenta una voce primaria. "Ci attendiamo – spiega il direttore artistico Paolo Pinamonti – di incassare un terzo dell’investimento e credo che non ci siano difficoltà con una simile proposta". Alla Bit di Milano c’è stato un primo assaggio. "Gli operatori turistici stranieri hanno accolto con entusiasmo la nostra proposta". L’assessore regionale Chiara Biondi sottolinea il valore del Macerata Opera Festival. "La Regione – dice – farà come sempre la sua parte per una manifestazione che arricchisce l’offerta culturale delle Marche con splendide proposte in uno scenario unico". È una manifestazione di eccellenza che non ha perso il senso di familiarità. "Da anni – dice il direttore musicale Donato Renzetti – frequento questo festival, sono a casa e considero l’accoglienza ricevuta un qualcosa dall’elevato valore". L’anno scorso è stato il primo anno di Pinamonti che ora ha apportato gli aggiustamenti al cartellone. "Ho capito – spiega – quanto sia importante avere due opere nel fine settimana intramezzate da un balletto, da un concerto o da un’altra iniziativa. Spero anche che in città si riesca ad aumentare l’offerta alberghiera perché non è sempre agevole trovare una sistemazione". Lo scorso anno c’era stata una polemica da Pesaro per il "Barbiere" programmato a Macerata durante il Rof. "Tutto risolto con Pesaro, anzi – aggiunge Cavalli – molto probabilmente è stato avviato un rapporto tra le due realtà che darà vita a una collaborazione".

l. mon.