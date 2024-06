Un investimento da tre milioni: "Rilancerò il Balcone delle Marche"

"Da tempo era una mia aspirazione: un affare di cuore – ammette Luciano Rosetti –, in concreto un bell’impegno finanziario che avrei potuto investire diversamente. Ma, come si dice? Al cuor non si comanda. E da cingolano mi sentivo intimamente a disagio vedendo inattivo dal 1990 l’albergo “Balcone delle Marche“".

Quindi Rosetti lo ha acquistato. "Ho speso 460mila euro per aggiudicarmelo all’asta e dovrò investire – precisa – circa 3 milioni per effettuare la ristrutturazione e restituirlo completamente all’attività". Nel settore cerealicolo, Rosetti è uno dei più importanti operatori a livello nazionale, ma è noto il fervore familiare nel comparto turistico-ricettivo: Villa Verdefiore ad Appignano, Acquaparco VerdeAzzurro a San Faustino. "La struttura del “Balcone delle Marche“, 2.700 metri quadrati davanti a un panorama – precisa Rosetti – che non so quante altre città possono vantare, diventerà un hotel a 4 stelle super. Intanto, dopo i lavori parzialmente eseguiti dall’impresa che lo aveva acquistato dal Comune, procederemo per tempi, in tre fasi per disporre di una struttura come va fatta, al di là dell’onere economico: situare bar e veranda gazebo nel giardino interno, pure nel cortile un ascensore che porterà direttamente fino al terrazzo evitando l’ascesa alle camere: per queste, c’è già la colonna per un ascensore dalla spa alla sala da pranzo e ai piani delle stanze; quindi, apertura del ristorante e completamento dei lavori".

Previsti l’inizio e la conclusione dei lavori. "Pensiamo di partire – spiega Rosetti – entro la prima parte del 2025: ci siamo dati tre anni per arrivare al termine: nel 2028 Cingoli dovrebbe riproporre il suo fiore all’occhiello. Intanto c’è da rivedere tutta la progettazione risalente al 2005: al grezzo, gli impianti sono realizzati al 70 per cento, però tante norme sono mutate nel frattempo, e l’ideale sarebbe riprendere i contatti con chi ha iniziato i lavori poi sospesi. Inoltre bisogna dare un seguito, con uno studio degli arredamenti adeguati alla categoria dell’hotel". L’albergo sarà pure inserito in un circuito. "Senz’altro, proponendo adeguate offerte anche con pacchetti per itinerari turistici".

