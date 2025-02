Un laboratorio dal vivo di "Narrative Design" a Palazzo Buonaccorsi

Oggi, domani e dopodomani, dalle 14 alle 16, i musei civici di palazzo Buonaccorsi accoglieranno il primo Laboratorio Live di Narrative Design in Italia. Grazie alla Fondazione Its Cultura, Turismo e Nuove Tecnologie Marche, in collaborazione col Comune di Macerata, i musei si trasformeranno in un teatro sperimentale dove il pubblico potrà assistere gratuitamente alle fasi di creazione di una storia. "Prende forma la collaborazione tra mondo dell’arte, musei e formazione – afferma l’assessore alla Cultura, Katiuscia Cassetta –. Un interscambio di cui andiamo fieri". Il laboratorio si inserisce nella seconda edizione del Corso in Narrative Design, produzione videogame e progetti real-time, percorso formativo di eccellenza riconosciuto a livello europeo, in partnership con Rainbow Academy. Ideato e condotto dal regista e drammaturgo Alessandro Avataneo, il laboratorio unisce la pratica attoriale alla creazione narrativa in una performance dal vivo, integrando avanzati strumenti di game design e character design. Tutto per offrire "percorsi formativi all’avanguardia", come spiega Gabriele Marchetti, presidente della Fondazione ITS Cultura Turismo e Nuove Tecnologie Marche. Info: https://www.itsturismomarche.it/ https://www.instagram.com/itsmarche.turismo_tecnologie/.