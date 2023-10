Un laboratorio di innovazione all’istituto Mestica con Unicam

Attivare un vero e proprio "laboratorio di innovazione", all’interno dell’istituto Mestica, con l’intento di iniziare il proprio percorso orientativo scolastico e professionale aprendosi alle realtà produttive del territorio e al mondo dell’università. Questo l’obiettivo del progetto "Gaming Tour" promossa dall’Istituto in collaborazione con Unicam e WelcomeAps e finanziato dalla Regione Marche nell’ambito del Por Fse "Progetti pilota per la trasformazione digitale e la didattica orientativa nelle istituzioni scolastiche". A settembre dello scorso anno è stata avviata la formazione da parte di Unicam di 14 docenti dell’istituto che poi a cascata hanno formato oltre 50 studenti che hanno aderito spontaneamente al progetto, mettendosi in gioco con entusiasmo e passione a partire da gennaio 2023. I ragazzi dell’istituto sono accompagnati dai docenti, formati prima e formatori poi, in un vero e proprio "laboratorio innovativo", all’interno del quale oltre ad acquisire nuove competenze digitali hanno progettato e realizzato loro stessi videogiochi con l’obiettivo di conoscere e valorizzare il proprio territorio. Il progetto ha previsto una visita guidata e immersiva ai laboratori del Dipartimenti di Scienze e Informatica dell’Unicam.