La Scuola di studi superiori Leopardi di Unimc organizza un laboratorio di scrittura condivisa con l’associazione Contesto e Wu Ming 2, collettivo di autori punto di riferimento della letteratura contemporanea. Il laboratorio sarà tenuto di Giovanni Cattabriga, uno degli autori del collettivo, e ha in programma incontri fino a febbraio, consentendo ai partecipanti di apprendere e sperimentare tecniche di scrittura collettiva. Al termine del percorso, i racconti più riusciti saranno proposti per la pubblicazione. "Per noi il laboratorio rappresenta una preziosa occasione di crescita, che ci stimola a proporre nuovi contenuti", dichiara Giorgio Pietrani, di Contesto. "Questo progetto – spiega Carla Danani, direttrice della scuola di studi superiori – nasce con l’obiettivo di esplorare e valorizzare le molteplici forme di narrazione".