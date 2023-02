Un laboratorio per chi è malato di Alzheimer

di Giuliano Forani

E’ stato inaugurato ieri, presso Villa Letizia, il centro "Ri-Creiamo", laboratorio per persone con demenza, istituito e finanziato dall’asp Paolo Ricci con il contributo dell’amministrazione e la partecipazione delle famiglie dei soggetti che fruiranno del servizio. Al momento sono 15 i malati ammessi e tre gli incontri settimanali che si svolgeranno dalle 9.30 alle 12 di martedì, mercoledì e venerdì. Sei professionisti seguiranno i pazienti, ognuno con le specialità richieste: musicologo, psicologo, fisioterapista, stimolatore cognitivo e altre figure. Il progetto si concluderà il 31 ottobre. L’obiettivo è ritardare la progressione del deficit, stimolare la socializzazione e dare sollievo alle famiglie che hanno un paziente in casa. In sostanza, si tratta del primo passo per avviare una lotta più partecipata alla piaga dell’Alzheimer, malanno che si estende in modo sempre più consistente, tra disagi e silenzi del mondo che circonda chi ne è affetto e delle famiglie che se ne predono cura. Basti pensare che in Italia sarebbero oltre un milione i soggetti affetti da demenza, nel nostro territorio intorno ai 500. Una malanno, tra l’altro, in forte espansione, che cresce di pari passo con l’innalzamento degli anni di vita, la conseguente moltiplicazione degli anziani e le Marche che in merito sono catalogate tra le regioni più longeve (a Pesaro la cittadina più anziana d’Italia, ndr). Il progetto dell’asp Paolo Ricci segna l’avvio di un impegno che si spera veda presto al suo fianco il Comune, la Regione e l’Asur. E’ quello che sperano tutti, in particolare le famiglie e lo stesso asp Paolo Ricci, che il problema del disagio lo vive in prima linea. Il progetto costa 57mila euro e il Comune dà il suo contributo, ma "sarebbe bene che il sostegno delle istituzioni pubbliche alla malattia della demenza venga garantito da capitoli di bilancio destinati", è l’auspicio espresso dal presidente del Paolo Ricci Alfredo Perugini e dalla dirigente Patrizia Zallocco: "Intanto cominciamo con questo progetto, poi si vedrà. La soluzione migliore sarebbe quella di garantire un servizio diurno tutti i giorni e verso questa direzione si guarda con fiducia", proseguono i due. Il problema dell’assistenza alla terza età, infine, al di là dell’Alzheimer, è molto sentito a Civitanova e nel territorio, che da tempo sollecitano una risposta. La conferma è in pochi numeri: al Paolo Ricci c’è posto per 57 anziani non autosufficienti, ma dietro incalza una fila di 150 domande- All’inaugurazione del centro "Ri-Creiamo" erano presenti, oltre al personale e al cda del Paolo Ricci, anche il vicesindaco Claudio Morresi, l’assessore Roberta Belletti, i consiglieri comunali Paola Fontana, Giorgio J. Pollastrelli e Pierpaolo Turchi.