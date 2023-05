Un laboratorio sugli smartphone: obiettivo formare giovani tecnici

Prende il via, all’Ipsia "F.Corridoni", l’innovativo laboratorio di manutenzione per smartphone. Un nuovo spazio attrezzato e dedicato alla riparazione dei dispositivi mobili, che rappresenterà una opportunità per acquisire competenze tecniche e professionali nel settore, in rapida espansione, della telefonia mobile, attraverso un corso rivolto agli studenti dell’indirizzo Mat (Manutenzione e assistenza tecnica) che conseguiranno la qualifica di operatore informatico. "L’obiettivo è quello di formare giovani tecnici altamente qualificati in grado di rispondere alla crescente domanda di servizi di riparazione e manutenzione per smartphone – illustra l’istituto –. Il laboratorio offre agli studenti un ambiente di apprendimento pratico, in cui possono sviluppare competenze specifiche e conoscere nel dettaglio tutti i componenti hardware e software dei dispositivi mobili più diffusi, sotto la guida di docenti esperti e con l’ausilio di strumentazioni all’avanguardia. Questo laboratorio apre la strada a futuri percorsi professionali quali tecnico di riparazione di smartphone o specialista nella manutenzione dei dispositivi mobili e rappresenta una risposta concreta alle esigenze del mercato del lavoro".