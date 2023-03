Un laboratorio sul pane per San Giuseppe alla Salvo D’Acquisto

Un laboratorio didattico del pane alla scuola primaria Salvo D’Acquisto. Con questa iniziativa, le insegnanti hanno voluto recuperare e valorizzare la tradizione legata alla preparazione del pane in occasione della festa di San Giuseppe. Infatti, in diverse regioni italiane si rivive la tradizione degli altari addobbati con pane intrecciato e grano germogliato. Il pane ha un valore simbolico e si riferisce alla fertilità della terra, alla salute e al benessere di uomini e animali. Così gli alunni della IV A sono stati coinvolti nelle varie fasi della preparazione del pane, da degustare poi in occasione della festa del papà.